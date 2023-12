Demi Lovato tetovirala izbranca: Sva izjemno zaljubljena.

Demi Lovato je nedavno obiskala pogovorno oddajo Jennifer Hudson Show, v kateri je voditeljici zaupala, da je tetovirala izbranca, glasbenika Jutesa. Razkrila je, da se ji je pridružil na turneji, tam pa da je bil tudi tetovator. Pevkin fant si je želel na telesu ovekovečiti pevkino pesem Forever For Me. "To pesem sem napisala o njem," je pojasnila Lovatova in dodala, da je njen fant želel, da ga tetovira prav ona.