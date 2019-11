Demi Lovato z nosečniško fotografijo dvignila veliko prahu

Demi Lovatoje posnela selfi pred ogledalom, na katerem nosi pikčasto obleko ter se drži za nosečniški trebušček. Zvezdnica je fotografijo pospremila z besedami: "Pravi ali umeten (trebuh)?" Zraven pa pripisala ključnik oziroma hashtage "#WillandGrace" in "#SpoznajteJenny", s čimer je verjetno namignila, da bo gostujoča igralka v priljubljeni TV-uspešnici.

Pod fotografijo so se hitro vsuli komentarji, med katerimi so bili tudi tisti, ki so 27-letnici očitali, da bi zaradi nje skoraj doživeli srčni napad. Marsikdo od njih je namreč samo pogledal fotografijo in bil prepričan, da je zvezdnica naznanila nosečnost, nato pa je podrobno prebral opis in sklepal, da je ''trebuh'' le za potrebe snemanja določene epizode.