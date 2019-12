Demi Lovato z novo tetovažo: spomin na okrevanje

Zvezdnica je bila sicer več let 'čista', a je pred enim letom znova izgubila bitko z zasvojenostjo, saj so jo zaradi prevelikega odmerka heroina odpeljali v bolnišnico, kjer se je borila za življenje. Od takrat je že večkrat spregovorila o bližnjem srečanju s smrtjo in času, ki ga je preživela na kliniki za odvajanje. Za revijoTeen Vogue je povedala: "V ogledalu vidim osebo, ki je prestala veliko stvari. Zaradi tega v ogledalu vidim borko. Ne vidim zmagovalke, vidim borko, ki se še vedno bori in se bo borila, kar koli se bo znašlo na njeni poti."Težkemu obdobju pa se je tako poklonila tudi s tetovažo.