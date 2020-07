Demi Lovato zaročena po štirih mesecih zveze

"Ko sem bila majhna deklica, me je moj oče nenehno klical 'moja mala partnerica'. Kar morda zveni čudno, a z njegovim južnim naglasom je zvenel kot kavboj in je delovalo popolnoma normalno. Zame je imelo popoln smisel. In danes ima ta beseda (partnerica, op. a.) popoln pomen. Uradno bom od nekoga partnerica,"je zapisala Demi pod galerijo svežih fotografij, na katerih razkriva tudi zaročni prstan, ki se bohoti z velikim diamantnim kamnom, in nadaljevala zapis, "Max, vedela sem, da te ljubim, od trenutka, ko sem te spoznala. To ni nekaj, kar bi lahko pojasnila nekomu, ki s tem nima izkušenj. Nikoli se nisem počutila tako brezpogojno ljubljeno, razen od mojih staršev, seveda. Nikoli me ne siliš, da bi bila karkoli drugega kot jaz. In želiš mi, da bi bila najboljša različica sebe. Počaščena sem, da se bom lahko poročila s tabo. Ljubim te bolj, kot zapis lahko pove, in navdušena sem, da bova skupaj začela novo poglavje. Ljubim te za vedno, dragi. Moj partner. Na najino prihodnost!"