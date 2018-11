Demi med prijatelji dela čistko

Demi Lovato, ki je zaslovela v Disneyevih serijah, je na Instagramu delala čistko. Oboževalci so namreč opazili, da je zvezdnica prenehala slediti svoji zelo dobri prijateljici Seleni Gomez. Čeprav ni znano, zakaj se je Demi tako odločila, pa lahko sklepamo, da je šlo zaradi Selenine izjave. Medtem ko je bila 26-letna Demi na rehabilitaciji, je Selena v enem od intervjuju dejala: ''Vse, kar bom rekla je to, da sem seveda stopila v stik z njo, vendar tega ne želim obešati na veliki zvon oziroma si delati reklamo. Zelo jo imam rada in jo poznam, odkar je imela sedem let ... to je vse, kar bom rekla."