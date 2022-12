Demi Moore in Bruce Willis bosta postala babica in dedek

Najstarejša hči igralcev Demi Moore in Brucea Willisa je noseča. Nekdanja zakonca bosta tako prvič postala babica in dedek. Rumer je novico o tem, da bosta s partnerjem Derekom Richardom Thomasom prvič postala starša, delila na svojem Instagramu. Objavila sta tri fotografije, na katerih se vidi nosečniški trebušček, v komentarjih pa sta prejela ogromno čestitk zvezdniških prijateljev in oboževalcev.

Na prvi fotografiji bodoči očka objema igralkin trebušček in ga poljublja, Rumer pa se veselo smehlja. Druga fotografija prikazuje nosečniško silhueto, zadnja pa navdušenega Thomasa, ki se očetovstva očitno zelo veseli.

V komentarjih je paru čestitalo mnogo zvezdniških prijateljev in oboževalcev. "Tako sem vesel zate, prijateljica. Zelo lepa novica. Čestitam," je zapisal igralec Aaron Paul. Tudi bodoča teta Scout LaRue Willis je čestitala svoji sestri in njenemu partnerju. "Jokam," je zapisala in s tem sporočila, da je zelo vesela novice. "Čestitam, lepotica," pa se je med drugim oglasila tudi igralka Brittany Snow.

icon-expand Scout Willis je veselje ob novici, da bo postala teta, izrazila tudi z objavo na svojem Instagram Storyju. FOTO: Instagram story

34-letna igralka in pevka bo z nazivom babica in dedek prvič razveselila svoja starša, ki sta kljub ločitvi še vedno v zelo dobrih odnosih. Novice o nosečnosti svoje hčerke se je močno razveselila Demi, ki je delila njene fotografije, ob tem pa pripisala, da vstopa v obdobje babice. "Vstopam v obdobje vroče, neumne in nenavadne babice," je zapisala. Fotografije sta delili tudi bodoča teta Scout in sedanja Willisova žena Emma Heming Willis. "Aktiviranje vroče, čudaške, nezahtevne dobe tete. Hvala, Rumer in Derek, da sta ustvarila mojega novega najboljšega prijatelja," je zapisala Scout, veselje pa izkazala tudi z objavo zgodb na Instagramu. Emma je ob deljenju fotografij izrazila čestitke in dopisala, da je navdušena.

67-letni Bruce in 60-letna Demi imata skupaj tri hčerke, poleg Rumer še 28-letno Tallulah in 31-letno Scout. Igralec ima s trenutno ženo Emmo še 8-letno Evelyn in 10-letno Mabel. Čeprav sta se zvezdnika že pred časom ločila, se še vedno počutijo kot družina, po Willisovi diagnozi afazije pa so še bolj povezani. Nedavno je tako Moore delila božično družinsko fotografijo, ob kateri je zapisala, da so družina. "Vstopamo v praznični duh," je dodala.

