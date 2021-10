Demi Moore na modno revijo prišla s hčerjo

Francoska prestolnica je znana po tem, da je vedno korak pred modo oziroma narekuje modne trende. Te dni v okviru pariškega tedna mode namreč potekajo številne modne revije in eno teh je pripravila tudi angleška modna oblikovalka Stella McCartney, ki je predstavila najnovejše modne kose iz svoje kolekcije za prihajajočo pomlad.

Njeno najnovejšo kolekcijo sta si od blizu ogledali tudi ameriška igralka Demi Moore in njena hči Scout Willis, plod igralkine zveze z igralcem Brucem Willisom. Tako slavna mama kot hči, ki sta za vrhnji oblačili izbrali kosa modne hiše Stella McCartney, sta navdušili s svojo prisotnostjo. 58-letna Demi, ki se je v preteklosti tudi sama prelevila v manekenko in se sprehodila po modni brvi, je za to priložnost oblekla črn kombinezon, ki ga je dopolnila s trendovsko svetlo rjavo 'bomber' jakno. 30-letna Willis pa je tokrat imela na sebi črn top in bele široke hlače ter črn 'oversize' suknjič.