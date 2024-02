Demi Moore o Bruceu Willisu: Dobro se drži

"Glede na okoliščine, se zelo dobro drži," je pred kratkim povedala v oddaji Good Morning America, kjer je promovirala svojo novo oddajo Feud: Capote vs. The Swans. Igralčeva družina je leta 2022 sporočila, da se zvezdnik franšize Umri pokončno umika iz igralstva zaradi kognitivnih težav, ki ga pestijo. Pozneje so razkrili, da so Willisu diagnosticirali demenco.

Moore in Willis sta se ločila leta 2000, skupaj pa imata tri hčerke Rumer, Scout in Tallulah. "Povem lahko le to, kar rečem tudi svojim otrokom, in sicer da je pomemebno, da jim gremo naproti in jih srečamo tam, kjer so in se ne oklepamo tistega, kar ne obstaja več," je povedala zvezdnica filma Nespodobno povabilo in dodala: "Saj iz tega pridejo lepota, ljubkost, veselje in ljubeznivost."