Tuja scena

Demi Moore o Bruceu Willisu: Vsak teden je en dan posvetil Neilu Diamondu

Los Angeles, 10. 01. 2026 10.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Demi Moore in Bruce Willis

Demi Moore se je med pogovorom z igralko Kate Hudson, ki je nedavno nastopila v filmu Song Sung Blue, spomnila posebnega rituala, ki ga je imel njen nekdanji mož Bruce Willis, s katerim je bila poročena med leti 1987 in 2000. Kot je razkrila, je bil 70-letni zvezdnik velik oboževalec Neila Diamonda, ki je pomemben del filma.

Demi Moore je nedavno razkrila podrobnost iz zakona z igralcem Bruceom Willisom, s katerim je bila poročena od leta 1987 do 2000. 63-letna zvezdnica Substance je med pogovorom z igralsko kolegico Kate Hudson dejala, da je bil njen nekdanji mož velik ljubitelj Neila Diamonda, imel pa je celo poseben ritual, da je en dan v tednu posvetil kantavtorju.

Bruce Willis in Demi Moore sta bila poročena med leti 1987 in 2000.
Bruce Willis in Demi Moore sta bila poročena med leti 1987 in 2000.
FOTO: Profimedia

"To je nekoliko zasebna stvar, a Bruce je imel nekoč obdobje, ko je en dan v tednu posvetil Neilu Diamondu," je o zvezdniku, ki se nekaj let bori z demenco, povedala igralka, ki ima z njim tri hčerke. Diamond je pesem Song Sung Blue, po kateri je poimenovan film, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Hudson in Hugh Jackman, izdal leta 1972, igralca pa sta upodobila par, ki ima skupino, ki izvaja priredbe kantavtorjevih uspešnic.

"Ko sem gledala film, sem mislila na čas, ko je častil Neila Diamonda. Ko sem ga vprašala, kaj se dogaja, mi je vedno odgovoril, da ima dan Neila Diamonda," je povedala Moore in dodala, da je takrat Willis ves dan poslušal njegovo glasbo. "To je počel več let. Bil je velik oboževalec Neila Diamonda. Tudi jaz sem," je še razkrila.

Nekdanja zakonca sta tudi po ločitvi ostala dobra prijatelja in si delila skrbništvo nad hčerkami. Ko je Willis pred leti zbolel za demenco, se je družina še bolj zbližala. Tako sedanja zvezdnikova žena kot nekdanja z javnostjo občasno delita podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju, ki naj bi se hitro slabšalo.

