Demi Moore o spopadanju s slavo: Strah me je bilo neuspeha

Demi Moore je v novem dokumentarnem filmu iskreno spregovorila o slavi in svojem boju z odvisnostjo. Novi dokumentarec, ki ga je režiral njen nekdanji soigralec Andrew McCarthy, govori o Brat Packu, mladih zvezdnikih, ki so bili neverjetno priljubljeni, mediji pa so jim nadeli ta negativen naziv, ki je imel na njihovo življenje velik vpliv.

OGLAS

Demi Moore je v novem dokumentarcu odkrito spregovorila o spopadanju s slavo v mladosti. BRATS Andrewa McCarthyja, ki je bil premierno prikazan na festivalu Tribeca, je retrospektivni dokumentarec, ki vključuje intervjuje z ikonami iz 80. let, kot so Demi, Emilio Estevez, Rob Lowe, Jon Cryer, Lea Thompson, Timothy Hutton in drugi.

Demi Moore FOTO: AP icon-expand

61-letni režiser je izsledil Demi in njene soigralce filma St. Elmo's Fire iz leta 1985, da bi se sprehodili po poti spominov več kot 40 let po tem, ko je bil izraz Brat Pack skovan v zgodbi revije New York, ki jo je napisal David Blum. "Tako me je bilo strah neuspeha, strah me je bilo izgube in tako obupano sem se želela vklopiti, pripadati," pravi zdaj 61-letna igralka Demi Moore o snemanju filma St. Elmo's Fire. "Moja potreba po ugajanju je bila zagotovo v visoki pripravljenosti." Poleg tega so ji uredili 24-urnega spremljevalca, ki je pazil, da zvezdnica ni uživala alkohola. "Plačali so, da imam spremljevalca z mano 24 ur na dan, med celotnim snemanjem." McCarthy je bil nad njenim razkritjem presenečen: "Res so? Tega sploh nisem opazil."

Zasedba filma St. Elmo's Fire iz leta 1985 FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je podrobno opisala svojo pot z zlorabo drog in alkohola – tako med svojim prodorom v Hollywood, ko se je pojavila v General Hospital, kot kasneje med zakonom z Ashtonom Kutcherjem – v svojih spominih Inside Out iz leta 2019. Tistega leta je za The New York Times povedala, da več let ni posegla po alkoholu. V dokumentarcu je še povedala, da je odšla na zdravljenje v rehabilitacijski center, kjer je osebje nasprotovalo njenemu sodelovanju v filmu."Rekli so: Kaj je bolj pomembno zate, film ali tvoje življenje? Jaz pa sem rekla: Film! O čem govoriš?" je dejala in dodala: "Nisem se spoštovala."