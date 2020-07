Demi Moore o treh ločitvah: Spreminjala sem se, da bi bila sprejeta

Demi Moore se je od leta 1981 in vse do danes v treh zakonih (s Freddyjem Moorom, Bruceom Willisomin Ashtonom Kutcherjem) veliko naučila o sebi in predvsem o ljubezni do sebe. Med gostovanjem v radijski oddaji, ki jo vodi Jess Cagle, je 57-letnica povedala, kako so ji vse te lekcije pomagale, da je prebolela ločitve, ki so za njo.