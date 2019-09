Demi Moore o zakonu s Kutcherjem: Želel je 'trojčka', varal me je

Ameriška igralka Demi Moore je napisala knjigo, v kateri je razkrila intimne podrobnosti iz časa, ko je bila poročena s 15 let mlajšim igralcem Ashtonom Kutcherjem. Ta naj bi želel seksati v troje, sama pa je želela biti 'kul' soproga, zato mu je ugodila. Kljub temu jo je večkrat prevaral.

56-letna ameriška igralka Demi Moore je napisala knjigo Inside Out, v kateri je med drugim razkrila intimne podrobnosti iz zakona z 41-letnim igralcem Ashtonom Kutcherjem. Tako je v javnosti pred dnevi zakrožila njena izpoved o času, ko je zanosila in splavila v šestem mesecu nosečnosti – obdobje, ki je sledilo, pa je bilo zanjo izjemno temačno in depresivno. Kutcherja je spoznala leta 2003, kmalu zatem pa je pod srcem že nosila njegovega otroka. S spolom sta bila seznanjena, igralka pa je imela izbrano celo ime: Chaplin Ray. Potem ko je splavila, je žalost utapljala v alkoholu in opijatih, z Ashtonom pa se je za nekaj časa razšla. Kljub temu sta se leta 2005 pobotala in se sprehodila do oltarja, v zakonu pa sta bila potem do leta 2011 (ločitveni postopek je bil uradno zaključen dve leti kasneje, leta 2013).

Demi Moore v svoji novi knjigi razkriva intimne podrobnosti zakona z Ashtonom Kutcherjem. FOTO: Profimedia

V približno šestih letih zakona naj bi bila Demi večkrat žrtev prevare. V svoji knjigi tako omenja dve ženski, Brittney Jones in Saro Leal. Jonesova je podrobnosti o aferi s Kutcherjem prodala tujim tabloidom, v svoji zgodbi pa je razkrila, da je bil igralec nenehno paranoičen zaradi njunega dopisovanja in drugih sledi, ki bi jih utegnila Demi odkriti. Da bi bila zadeva še hujša, je takrat 21-letno Brittany spoznal na rojstnodnevni zabavi ene od ženinih hčera, ki jih ima iz preteklega zakona z igralcem Bruceom Willisom. Jonesovo je večkrat odpeljal tudi v vilo, v kateri je živel z Demi, in tam z njo spolno občeval. S takrat 22-letno Saro Leal se je zapletel ob šesti obletnici njegovega in Demijinega zakona. Igralka je v knjigi napisala: ''To se je zgodilo tisti konec tedna, ko sva proslavljala obletnico poroke. Ko sem slišala njeno plat zgodbe, sem vedela, da ne laže.''

''Življenje z njim je bilo podobno vrtiljaku ... '' FOTO: Profimedia