Demi Moore ob 70. rojstnem dnevu Brucea Willisa: Radi te imamo

62-letnica in Bruce sta se ločila leta 2000 po 13 letih zakona. Nekdanji par ima tri hčerke: 36-letno Rumer, 33-letno Scout in 31-letno Tallulah. Bruce se je leta 2009 poročil z Emmo Heming Willis, s katero ima dve hčerki, 12-letno Mabel in desetletno Evelyn. Igralkina objava je vključevala različne fotografije Brucea s tremi starejšimi hčerkami in vnukinjo Louetto Isley Thomas Willis, hčerko Rumer in njenega fanta Dereka Richarda Thomasa.

Nad povezanostjo njihove razširjene družine so vedno znova navdušeni tudi sledilci Demi Moore. "Lahko samo povem, kako resnično občudovanja vredna je vez, ki sta jo zgradila po koncu zakona? Pove vse o tem, kako prijazni in prizemljeni ljudje ste, in da bo družina vedno na prvem mestu, ne glede na vse," je v komentar zapisala sledilka, druga pa je dejala: "Zelo te občudujem Demi. Toliko sočutja, empatije enega človeka do drugega. Odnos celotne družine je lep. Enotnost je vse."