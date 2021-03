Demi Moore ob rojstnem dnevu Brucea Willisa hvaležna za mešano družino

Čeprav sta se Bruce WillisinDemi Moore razšla že leta 2000, pa po dveh desetletjih še zmeraj vzdržujeta lep odnos in ohranjata družinsko tradicijo. Pred dnevi sta tako skupaj z družino proslavila igralčev 66. rojstni dan, Moorova pa je ob tem fotografijo slavljenca in otrok delila na družbenih omrežjih.