Demi Moore ob rojstnem dnevu hčerke delila fotografijo z Bruceom Willisom

Demi Moore in Bruce Willis sta že večkrat dokazala, da jima je družina na prvem mestu. Ob praznovanju 31. rojstnega dne njune hčerke Tallulah je Demi – ki ima z nekdanjim možem tudi 36-letno Rumer in 33-letno Scout – delila čudoviti fotografiji nekdanjega zvezdniškega para, ki pozira s svojo hčerko. "Moj otrok ima danes 31 let!" je zapisala in dodala: "Vse najboljše, moj sladki čarobni angel! Ljubim te do lune." Na fotografiji nekdanji par, ki se je ločil leta 2000 po 13 letih zakona, pozira s svojo hčerko pred rožnatim ozadjem.

Redek vpogled v življenje z nekdanjim možem prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je Demi delila novosti njegove nove diagnoze, boja s frontotemporalno demenco, ki jo je družina prvič razkrila leta 2023. "Je v zelo stabilnem položaju," je Demi povedala za CNN v decembrskem intervjuju in poudarila: "Glede na danosti." Kljub temu je 62-letnica priznala, da njegova zahtevna zdravstvena pot – ki se je začela, ko so Bruceu leta 2022 diagnosticirali afazijo – ni bila lahka zanj in za njegovo družino. "Očitno je zelo težko in to ni tisto, kar bi želela komur koli, in ni večje izgube. Vendar obstajajo tudi velika lepota in darila, ki lahko izhajajo iz tega." je nadaljevala.

Igralka je v preteklosti prav tako delila, da je svetovna podpora pomenila ogromno tako njej kot vsem igralčevim najbližjim. "Tako nas je ganila ljubezen, ki ste jo delili do našega dragega moža, očeta in prijatelja v tem težkem času," je družina zapisala v izjavi leta 2023 in dodala: "Vaše nenehno sočutje, razumevanje in spoštovanje nam bodo omogočili, da Bruceu pomagamo živeti čim bolj polno življenje."