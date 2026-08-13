Demi Moore po poroki hčerke Tallulah delila utrinke priprav

Pred dnevi se je do oltarja sprehodila najmlajša hči Demi Moore in Bruca Willisa, Tallulah Willis. 32-letnica je večno zvestobo obljubila nekdanjemu bobnarju skupine Made Violet, Justinu Aceeju v Idahu.

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Le nekaj dni po poroki pa je slavna mama neveste delila nekaj intimnih trenutkov priprav na veliki dogodek. "Utrinek s pomerjanja poročne obleke moje ljubljene Tallulah. Vsi ti nežni trenutki pred njenim čudovitim dnem so se mi za vedno vtisnili v srce. Neskončno sem hvaležna, da smo lahko ta dragoceni dogodek delili kot družina," je zapisala ob galeriji fotografij na Instagramu in se v nadaljevanju objave zahvalila oblikovalcu, ki je poskrbel za poročno obleko njene hčerke: "Hvala Pierru Paulu za oblikovanje tako izjemne obleke in za to, da je uresničil sanje moje drage hčerke."

63-letna igralka je s fotografijami pokazala, kako zelo je družina povezana, saj sta bili ob nevesti, preden je izrekla usodni da, poleg nje še njeni starejši sestri, 37-letna Rumer in 35-letna Scout Willis. Obenem je z zahvalo oblikovalcu razkrila, da je njena najmlajša hči na poroki nosila obleko po meri iz modne hiše Balenciaga.

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