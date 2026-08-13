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Demi Moore po poroki hčerke Tallulah delila utrinke priprav

Los Angeles, 13. 08. 2026 13.04 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
demi moore

Le nekaj dni po poroki svoje najmlajše hčerke Tallulah je Demi Moore na družbenih omrežjih delila utrinke pomerjanja obleke pred velikim dnem. 32-letnica si je očitno med pripravami na poroko zaželela tudi podpore in mnenja svoje slavne mame, čemur je igralka z veseljem ugodila. Z objavo je 63-letnica razkrila tudi, kdo je oblikoval poročno obleko neveste.

Pred dnevi se je do oltarja sprehodila najmlajša hči Demi Moore in Bruca Willisa, Tallulah Willis. 32-letnica je večno zvestobo obljubila nekdanjemu bobnarju skupine Made Violet, Justinu Aceeju v Idahu.

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Le nekaj dni po poroki pa je slavna mama neveste delila nekaj intimnih trenutkov priprav na veliki dogodek. "Utrinek s pomerjanja poročne obleke moje ljubljene Tallulah. Vsi ti nežni trenutki pred njenim čudovitim dnem so se mi za vedno vtisnili v srce. Neskončno sem hvaležna, da smo lahko ta dragoceni dogodek delili kot družina," je zapisala ob galeriji fotografij na Instagramu in se v nadaljevanju objave zahvalila oblikovalcu, ki je poskrbel za poročno obleko njene hčerke: "Hvala Pierru Paulu za oblikovanje tako izjemne obleke in za to, da je uresničil sanje moje drage hčerke."

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63-letna igralka je s fotografijami pokazala, kako zelo je družina povezana, saj sta bili ob nevesti, preden je izrekla usodni da, poleg nje še njeni starejši sestri, 37-letna Rumer in 35-letna Scout Willis. Obenem je z zahvalo oblikovalcu razkrila, da je njena najmlajša hči na poroki nosila obleko po meri iz modne hiše Balenciaga.

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Po podatkih revije Vogue je bilo za izdelavo celotne poročne oprave potrebnih 712 ur. Od tega je bilo 405 ur namenjenih osnovni konstrukciji in modifikaciji v krojaškem ateljeju, nevesti pa je pri izbiri videza pomagal stilist Brad Goreski. Postopek priprave je trajal več mesecev, vključeval pa je tesno sodelovanje med oblikovalci, nevesto in njeno družino do same poroke 8. avgusta v Idahu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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