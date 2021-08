Demi Moore počitnikuje v Dubrovniku

Demi Moore je z oboževalci na Instagramu delila fotografijo, na kateri pozira ob morju ob sončnem zahodu. Zraven je pripisala: "Nedeljski selfie." Zvezdnica je z objavo hitro sprožila ugibanja, da počitnikuje pri naših sosedih Hrvatih. Kar nekaj njenih sledilcev je namreč na foto utrinku prepoznalo hrvaško obalo. Eden od njenih sledilcev je celo zapisal: "Zagotovo je na Hrvaškem, v okolici Dubrovnika." In imel je prav. Zdaj ni nobenega dvoma, saj so svetovno znano igralko paparaci ujeli v objektiv med njenim oddihom v družbi svojih prijateljev v Dubrovniku.

58-letna ameriška zvezdnica je med svojim poletnim oddihom nastanjena v čudoviti obmorski vili Agave. V objektiv so jo ujeli na terasi, in sicer v družbi svojih prijateljev Erica Buterbaugha in Patrika Hilgarta. Med drugim si je privoščila tudi lenarjenje, saj so jo ujeli v trenutku, ko je lovila sončne žarke, pri tem pa se je kratkočasila z branjem knjige.