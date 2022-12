Demi Moore pospremila nosečo hčerko na pregled k zdravniku

"Pozdravljam malega piškotka! Presrečna sem zate, moja draga Rumer. V čast mi je, da lahko opazujem tvoje potovanje v materinstvo in se že veselim, da sprejmemo tega otroka na tem svetu!" je ob fotografiji iz ginekološke sobe zapisala 60-letna bodoča babica. Na fotografiji, ki jo je na družbenem omrežju objavila igralka, sta prisotni tudi njeni mlajši hčeri Scout in Tallulah , ne manjka pa niti Tallulahina psička Piaf.

Rumer je novico, da bosta s partnerjem Derekom Richardom Thomasom prvič postala starša, pred kratkim delila na svojem Instagramu. Objavila sta tri fotografije, na katerih se vidi nosečniški trebušček, v komentarjih pa sta prejela ogromno čestitk zvezdniških prijateljev in oboževalcev. Par je sicer svojo zvezo javno potrdil šele pred mesecem dni, kdaj natančno sta se začela sestajati, pa ni znano.

67-letni Bruce in 60-letna Demi imata skupaj tri hčerke, poleg Rumer še 28-letno Tallulah in 31-letno Scout, to pa za oba prvi vnuk oz. vnukinja. Čeprav sta se zvezdnika že pred časom ločila, se še vedno počutijo kot družina, po Willisovi diagnozi afazije pa so še bolj povezani. Igralec ima z ženo Emmo Heming Willis, s katero se je poročil leta 2009, še 8-letno Evelyn in 10-letno Mabel.