Demi Moore pri 15 letih posilil moški in za to plačal njeni mami

Igralko Demi Moore je pri 15 letih posilil moški, ki je njeni mami, zasvojeni z alkoholom, v zameno plačal slabih 500 evrov. 56-letnica je grozljivo zgodbo zapisala v prihajajoči avtobiografiji, ki jo je poimenovala Inside Out in naj bi izšla v bližnji prihodnosti. Knjigo je posvetila svojim trem hčerkam in svoji problematični mami, ki je umrla leta 1998.

Po igralkinih besedah se je okrutno dejanje zgodilo, ko se je neko noč vrnila domov in jo je v stanovanju, kjer je živela z mamo, čakal starejši moški, ki sta ga z mamo poznali. Dejala je, da jo je po posilstvu vprašal, kako se počuti, zdaj ko ve, da jo je lastna mama prodala za slabih 500 evrov.

Ko jo je televizijska novinarka Diane Sawyer, ki ji je pomagala napisati knjigo, vprašala, če meni, da jo je mama prodala, je odgovorila: "Globoko v srcu mislim, da me ni – ne mislim, da je šlo za tako enostavno transakcijo. Ampak še vedno – dala mu je dostop do mene in me porinila v njegove roke."

Mama s samomorilskimi nagnjenji in nepravi oče

Demijina vzgoja je bila daleč od ljubeče. Zvezdnica je povedala, da sta bila oba starša alkoholika in so se zaradi dolgov selili po celotni državi. Povedala je še, da je bila stara 12 let, ko je njena mama prvič poskušala narediti samomor: "Spomnim se, kako sem s svojimi majhnimi otroškimi prsti iz maminih ust poskušala zbezati tablete, ki jih je želela pogoltniti."

Demi je 73-letni Sawyerjevi še dejala, da je njena mama večkrat želela storiti samomor in da je skozi celotno otroštvo za očeta imela moškega, za katerega je kasneje izvedela, da sploh ni njen biološki oče. Takrat si je govorila, da je nezaželena in da si ne zasluži živeti.