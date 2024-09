Demi Moore po porodu na dan prekolesarila skoraj 100 kilometrov

Demi Moore se je v novem intervjuju spominjala naporne vadbene rutine, ki jo je prestajala po rojstvu svoje druge hčerke Scout Willis leta 1991. Takrat se je igralka – ki je živela v Malibuju v Kaliforniji s tedanjim možem Bruceom Willisom – odločila, da bo med snemanjem filma Nespodobno povabilo vsak dan kolesarila v službo in iz nje, razdalja v eno smer pa je bila kar 48 kilometrov. "Vso noč sem hranila hčerko, vstajala v temi ... kolesarila vse do studia, tudi na lokacije, kjer smo snemali. Nato smo snemali ves dan, kar je običajno trajalo 12 ur. To sem nato počela znova in znova," je dejala igralka med novim intervjujem za CBS Sunday Morning. "Mislim, da je bila Scout takrat stara pet ali šest mesecev," je še dodala.