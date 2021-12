Demi Moore s spremenjenim obrazom – pretirava z botoksom?

59-letna hollywoodska igralka Demi Moore je letos poleti prejela številne pohvale na račun svojega odličnega videza v kopalkah, a je s svojim zadnjim pojavljanjem v javnosti nekoliko manj navdušila. Oboževalci so namreč zaskrbljeni, saj menijo, da je Moorova pretiravala z vbrizgavanjem polnil in botoksa v ličnice. Na spletu so uporabniki v komentarjih med drugim zapisali, kako nenaraven je po novem videti njen obraz.

Ameriška zvezdnica se je na podelitvi britanskih modnih nagrad v Royal Albert Hallu sprehodila po rdeči preprogi v glamurozni obleki, v središču pozornosti pa je bil predvsem njen obraz, ki je presenetil mnoge, ki so svoje mnenje izrazili na družbenih omrežjih.

Na Deminem obrazu so sledi estetskih posegov pomlajevanja, ki se jih igralka v zadnjem času vse pogosteje poslužuje. Njeni sledilci so opazili, da je njen obraz zaradi pretiranega vbrizgavanja polnil in botoksa v ličnice postal nenaraven, zaskrbljenost pa so izrazili, ker je igralka slovela kot ena najlepših holivudskih zvezdnic.