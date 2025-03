Demi Moore si je po podelitvi oskarjev privoščila pomfri

Kmalu po podelitvi pa je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, ki prikazuje reakcijo 62-letnice, ko so sporočili zmagovalko kategorije. Bralka z ustnic Nicola Hickling je za DailyMail razkrila, da je Demi zmagovalki v tistem trenutku rekla 'lepo', mnogi pa so nad njenim obnašanjem razočarani, saj naj bi bila njena čestitka neiskrena, ker se ni nasmehnila."Govorica njenega telesa je izražala prisilo, kot da je čutila, da je to morala reči," je dejala Hickling, da je bila oškodovana, pa menijo tudi njeni oboževalci, ki so svoje nestrinjanje izrazili na družbenih omrežjih.