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Demi Moore skoraj ostala brez vloge, dobila bi jo Madonna

Los Angeles, 09. 10. 2026 11.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Demi Moore skoraj ostala brez vloge, dobila bi jo Madonna

Demi Moore je bila na začetku svoje kariere tik pred tem, da izgubi vlogo v filmu St. Elmo's Fire, ki jo je pomagal izstreliti med hollywoodske zvezde. Takrat 22-letna igralka se je namreč spopadala z odvisnostjo od alkohola in drog, zaradi česar ji je režiser postavil ultimat, da se mora v desetih dneh strezniti ali pa bo ostala brez vloge. Med kandidatkami za njeno zamenjavo se je znašla tudi Madonna.

O zakulisju snemanja filma St. Elmo's Fire iz leta 1985 je nedavno v podkastu Reality Life with Kate Casey spregovoril njegov soscenarist Carl Kurlander. Razkril je, da je Demi Moore le nekaj dni pred začetkom snemanja na pomerjanje kostumov prišla pod vplivom alkohola in drog. Kostumografinja je o tem obvestila režiserja Joela Schumacherja, ki se je skupaj s producentko odločil igralki postaviti ultimat. "Rekli so ji, da lahko ostane v filmu, če se v desetih dneh spravi v red," se je spominjal Kurlander.

Demi Moore skoraj ostala brez vloge, dobila bi jo Madonna
Demi Moore skoraj ostala brez vloge, dobila bi jo Madonna
FOTO: AP

Ker režiser ni bil prepričan, da ji bo uspelo, je začel razmišljati o drugih igralkah. Med njimi je bila tudi Madonna, nad katero je bil Schumacher navdušen. "Joel je spoznal Madonno, nato pa se je vrnil in rekel: 'To dekle bo postalo največja zvezda na svetu. To preprosto čutim.' Bil ji je že pripravljen ponuditi vlogo," je razkril soscenarist. A Demi, ki jo danes poznamo po uspešnicah, kot so Duh, Nespodobno povabilo in G. I. Jane, je izkoristila svojo priložnost, se začela zdraviti in se pravočasno vrnila k delu.

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Igralka je o tem težkem obdobju spregovorila tudi v dokumentarcu BRATS iz leta 2024. "Tako zelo sem se bala neuspeha in izgube ter si obupno želela, da bi nekam pripadala," je priznala. Razkrila je tudi, da je imela med snemanjem ves čas ob sebi osebo, ki ji je pomagala vzdrževati treznost. Režiserju je še danes hvaležna, da ji je ponudil drugo priložnost. "Zlahka bi našli nekoga drugega. Takrat še nisem bila igralka, ki bi privabljala gledalce v kinematografe," je povedala.

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