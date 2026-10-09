O zakulisju snemanja filma St. Elmo's Fire iz leta 1985 je nedavno v podkastu Reality Life with Kate Casey spregovoril njegov soscenarist Carl Kurlander. Razkril je, da je Demi Moore le nekaj dni pred začetkom snemanja na pomerjanje kostumov prišla pod vplivom alkohola in drog. Kostumografinja je o tem obvestila režiserja Joela Schumacherja, ki se je skupaj s producentko odločil igralki postaviti ultimat. "Rekli so ji, da lahko ostane v filmu, če se v desetih dneh spravi v red," se je spominjal Kurlander.

Demi Moore skoraj ostala brez vloge, dobila bi jo Madonna FOTO: AP

Ker režiser ni bil prepričan, da ji bo uspelo, je začel razmišljati o drugih igralkah. Med njimi je bila tudi Madonna, nad katero je bil Schumacher navdušen. "Joel je spoznal Madonno, nato pa se je vrnil in rekel: 'To dekle bo postalo največja zvezda na svetu. To preprosto čutim.' Bil ji je že pripravljen ponuditi vlogo," je razkril soscenarist. A Demi, ki jo danes poznamo po uspešnicah, kot so Duh, Nespodobno povabilo in G. I. Jane, je izkoristila svojo priložnost, se začela zdraviti in se pravočasno vrnila k delu.