Demi Moore skupaj z Brucem Willisom obeležila njegov 69. rojstni dan

Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstile pohvale in sporočila podpore nekdanjima zakoncema. "Hvala za vajin ljubeči vzgled starševstva tudi po ločitvi," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Svojim otrokom pomagata bolj, kot se zavedata." Nekdo je zapisal še: "Njun odnos je najbolj prisrčna stvar."

Moorova je pozneje v Instagramovi zgodbi delila še videoposnetek para, ki pleše, ob njem pa pripisala: "To si ti v vsej svoji neumnosti in slavi in všeč mi je." Willis in Moore sta se spoznala med premiero akcijske komedije Stakeout. Poročila sta se leta 1987 po burni štirimesečni romanci, preden sta leta 1998 oznanila, da se razhajata zaradi nepremostljivih razlik.

V začetku tega leta je igralka delila pozitivno novico o zdravstvenem stanju nekdanjega moža in za Good Morning America povedala: "Glede na okoliščine mu gre zelo dobro. Delila bom to, kar govorim svojim otrokom, in sicer da je pomembno, da jih sprejmemo takšne, kot so in se ne oklepamo tega, kar niso več."