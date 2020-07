Demi Moore sodeluje pri ustvarjanju erotičnega podkasta

Igralka Demi Moore želi izstopati in z erotičnim podkastom ji je to zagotovo uspelo. Scenarij podkasta Dirty Diana, ki ga je napisala Shana Feste, raziskuje svet seksapilne ženske, ki želi s svojim partnerjem njuno razmerje znova postaviti na noge, s pomočjo intimnosti in erotike.

"Kaj se nam je zgodilo?" se igralka Demi Mooresprašuje v napovedniku za nov podkast Dirty Diana, ki bo premierno predstavljen 13. julija. Vse do 17. avgusta bo tako vsak ponedeljek predstavljena nova epizoda, v njih pa bodo različni zvezdniki govorili o zakonskih razmerjih, ob tem pa Demi poudarja: "Vsak zakon se bori!"Erotika bo vpeljana kot način, kako je mogoče z intimo rešiti zakonsko zvezo. Podkast je ustvarila režiserka Shana Feste, saj je želela prikazati spolnost in hrepenenje s pogleda ženske, v središču pa bo ženski užitek. "Želela sem ustvariti podkast o zakonski zvezi, pripovedi pa naj bi bile pristne, prepričljive, s kančkom erotike. Takšne, da vas bodo spodbudile k spolnemu odnosu s svojim partnerjem," je povedala Shana. "Dirty Diana mi je dala priložnost sodelovati z neverjetno igralko, z Demi Moore, ki je moje like oživila ter jim dala senzualnost in seksapilnost. Upam, da bodo poslušalci dobili novo perspektivo seksualnosti skozi videnje ženske." icon-expand Shana Feste ustvarja podkast Dirty Diana. FOTO: Profimedia Pri ustvarjanju podkasta sodelujejo tudi Betsy Brandt, Mackenzie Davis, Carmen Ejogo, Max Greenfield, Dayo Okeniyi, Penelope Ann Miller, John Tenney, Rhys Wakefield, Lesley Ann Warrenin Dolly Wells, skupaj z Gwendoline Christie, Chris Diamontopolus, Leno Dunham, Melanie Griffith, Avo Grey, Andreo Riseborough, Roso Salazar, Lili Taylor in Lesley Ann Warren.