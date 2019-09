Demi Moore splavila v šestem mesecu nosečnosti

Hollywoodska zvezdnica Demi Moore se je po več letih odločila, da spregovori o tragični izgubi svojega nerojenega otroka. Zvezdnica je v 6. mesecu nosečnosti imela splav, in sicer v času, ko je bila v zvezi s 15 let mlajšim Ashtonom Kutcherjem.

Demi Moore je v prihajajoči avtobiografiji, ki jo je poimenovala Inside Outin ki naj bi predvidoma izšla 24. septembra, spregovorila tudi o nosečnosti, za katero javnost vse do danes ni vedela. Zvezdnica je namreč zanosila kmalu, potem ko je leta 2003 začela zvezo z Ashtonom Kutcherjem. Zaljubljenca sta zaradi izgube nerojenega otroka morala iti čez težko in boleče obdobje, a sta ga takrat nekako prebrodila. Leta 2005 sta se namreč sprehodila do oltarja, v zakonu pa sta, vsaj uradno, zdržala vse do leta 2013.

Ashton in Demi sta bila uradno poročena med letoma 2005 in 2013. FOTO: Profimedia

Po poročanju New York Timesje Demi v svoji avtobiografiji zapisala: "Zveza z Ashtonom Kutcherjem je bila popravni izpit, kot da bi lahko zavrtela čas nazaj in izkusila, kako je biti spet mlad, z njim sem doživela veliko več kot takrat, ko sem bila dejansko stara dvajset let." Kmalu zatem je Demi zanosila in pod srcem je nosila deklico, za katero je že imela izbrano ime Chaplin Ray. Na žalost je usoda želela drugače in v šestem mesecu nosečnosti je deklico izgubila. 56-letna igralka je tolažbo iskala v alkoholu in pri tem pretiravala z uživanjem protibolečinskih tablet, medtem ko je sebe krivila za splav.

Ashton Kutcher in Demi Moore sta izgubila deklico. FOTO: Profimedia