Demi Moore štiri leta ni telovadila

56-letna ameriška igralka Demi Moore spada med tisto skupino žensk, ki nikoli niso imele težav s kilogrami. Kljub temu, da je še vedno v vrhunski formi, je priznala, da ni telovadila že štiri leta, zato se je pred kratkim odločila to spremeniti. Lotila se je vadbe od doma, ki jo lahko izvaja kar pred ogledalom s pomočjo spletne aplikacije. Dva videoposnetka je objavila na svojem Instagramu in priznala, da še vedno nekoliko zavlačuje.

Naslednji posnetek je opisala z besedami: ''15 minut je švignilo mimo! Ogledalce, ogledalce na steni, čvrsto zadnjico prosim!''

Moorova, ki se je, kot kaže, posvetila zdravemu življenjskemu slogu, je nedavno objavila tudi fotografijo, na kateri je v preteklosti pozirala s svojim nekdanjim soprogom,Bruceom Willisom. Zakon z danes 64-letnim igralcem je bil njen drugi in obenem najdaljši zakon: poročena sta bila 13 let, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci.