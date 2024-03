Demi Moore v družbi vseh treh hčera na rdeči preprogi

Na oskarjevi zabavi, ki jo je priredila revija Vanity Fair , je bila tudi Demi Moore in to kar v družbi vseh treh hčera Rumer , Tallulah in Scout LaRue Willis . Na družinskih fotografijah je moč videti nasmejano zvezdnico in njene tri potomke, vse pa so blestele v dolgih toaletah. Za najbolj drzno se je odločila prav 61-letnica.

Demi Moore s hčerkami Rumer, Tallulah in Scout LaRue Willis.

Nosila je namreč satenasto obleko čokoladne barve z globokim sprednjim in zadnjim izrezom, v katerem je pokazala svojo izklesano postavo. Njene hčerke so se na drugi strani odločile za bolj klasične in skromnejše oprave. Rumer je nadela rožnato toaleto z ujemajočimi se rokavicami, Tallulah plapolajočo modro opravo z rožnatim potiskom, Scout pa zeleno obleko z globljim, a ne tako drznim izrezom kot njena mama.

Številni uporabniki so se ob videnem na spletu strinjali, da je 61-letnica videti vsaj tako mladostno, kot njene enkrat mlajše hčerke. 35-letno Rumer, 32-letno Scout in 30-letno Tallulah je Demi Moore povila v zakonu z igralcem Bruceom Willisom, ki se v zadnjem času bori z diagnozo demence. Kljub temu da sta se Demi in Bruce v začetku novega tisočletja uradno ločila, sta ostala zelo povezana.