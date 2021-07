Demi Moore v kampanji za kopalke z vsemi tremi hčerami

58-letna igralka je presenetila v novi reklamni kampanji za linijo kopalk. Na fotografijah se je namreč znašla v družbi vseh treh hčera. Dekleta iz klana Moore - Willis so ob tem izkoristila priložnost in spregovorila o sprejemanju samih sebe in pozitivnem odnosu do telesa.

Demi Moore navdušuje kot del kampanje, ki je s pomočjo družbenih omrežjih zaokrožila po svetu. Igralka je na omrežju Instagram objavila tri fotografije, na katerih pozira v družbi vseh treh hčera, Rumer, Scout in Tallulah, ki so se rodile v zakonu z igralcem Bruceom Willisom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 58-letna hollywoodska zvezdnica je ponosno pokazala fotografije, na katerih z dekleti nosi ujemajoče enodelne kopalke, linija pa je del znamke Andie. ''Edino primerno je bilo, da ta trenutek delim z ljudmi, ki jih imam najraje,'' je dopisala pod objavo. Slike je delila tudi Rumer in zapisala, da bodo dekleta iz Moore - Willis klana zagotovo še dodatno ogrele to poletje. Med potomkami igralskega para, ki štejejo od 27 do 32 let, Demi Moore, kljub razliki v letih, nič ne izstopa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na objavo so se odzvali številni komentatorji, eden od njih je pripomnil: "Nisem vedel, da imaš tri sestre," spet drugi je dodal, da je ob ogledu slike ostal brez besed. 29-letna Scout je ob objavi izkoristila priložnost in zapisala, kaj je tisto, kar po njenem mnenju dela žensko seksi in privlačno: "Nič ni bolj seksi kot ženska, ki se počuti močna in sproščena v svoji koži." icon-expand