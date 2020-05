Demi Moore v objavi spomnila na osemdeseta

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V temni noči taksi pobere osamljenega pešca. Med vožnjo molčita, potnik pa bi želel nekaj vprašati in narahlo potrka taksista po rami. Ta zakriči, izgubi oblast nad vozilom, skoraj zadene v avtobus, vendar še v zadnjem hipu obrne volan, poskoči čez visok robnik na pločnik in nazadnje le uspe ustaviti avto nekaj centimetrov pred izložbenim oknom. Trenutek tišine. Potnik se nato prestrašeno opraviči: "Nisem si mislil, da vas bo moja kretnja tako prestrašila?" Ko voznik pride k sebi, odgovori: "Pravzaprav niste vi krivi ... Danes je moj prvi dan v službi taksista. Prej sem 15 let vozil mrliški avto!"