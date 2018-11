Demi Moore v razmerju s srbsko stilistko?

Čeprav se na govorice o domnevnem istospolnem odnosu nista odzvali ne Demi ne Maša, tuji mediji dalje navajajo, da naj bi dekleti skupaj vzgajali Mašino dveletno hčerko Rumi – to pa naj bi potrjevala tudi ena izmed fotografij, na kateri so vse tri pozirale skupaj.

Demi Moore je bila v preteklosti trikrat poročena. Njen prvi zakon z glasbenikom Freddyjem Mooromje trajal od leta 1980 do leta 1985, dve leti kasneje se je poročila z igralcem Bruceom Willisom, s katerim je v 13 let dolgem zakonu povila tri otroke – Rumer Willis, Tallulah Belle Willis in Scouta Willisa, leta 2005 pa se je poročila s 15 let mlajšim zvezdnikom Ashtonom Kutcherjem, s katerim se je razšla osem leta kasneje. Po treh neuspelih zakonih se je igralka očitno odločila, da srečo preiskusi z žensko. Tuji mediji prav tako navajajo, da naj bi Maša pretekli božič preživela z Demi in njenimi otroci, opazili pa so ju tudi med sprehodom po ulicah Beograda.