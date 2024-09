Demi Moore z obleko za 20.000 evrov navdušila na rdeči preprogi

Priljubljena zvezdnica se je nedavno udeležila premiere svojega novega filma, grozljivke The Substance, ki je navdušila že na filmskem festivalu v Cannesu. Na dogodku v Los Angelesu so se družili številni znani obrazi, a prav 61-letnica je ukradla vsak pogled. Z rdečo-črno obleko, ki je bila videti, kot, da je sestavljena iz koščkov stekla, je zasenčila vse druge. "Ona je definicija popolnosti. Najlepša je," so se vrstili komentarji njenih navdušenih oboževalcev na družbenih omrežjih.