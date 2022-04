Demi Moore že nekaj mesecev v zvezi s slavnim švicarskim chefom

Hollywoodska igralka se že nekaj časa dobiva z znanim kulinaričnim mojstrom Danielom Hummom. Ta je lastnik nekaterih newyorških restavracij, med drugim razvpitega veganskega zbirališča slavnih. Švicarski kuhar je bil z zvezdnico opažen že na dogodku v sklopu Pariškega tedna mode.

Kmalu po tem, ko je Demi Moore na Instagramu z oboževalci delila informacijo , da se njen nekdanji soprog zaradi težav z zdravjem umika iz igralskega poklica, je javnost dosegla novica, da je znova srečna v zvezi. Ljubezen je našla v objemu Daniela Humma, slavnega švicarskega chefa.

icon-expand Demi Moore FOTO: Profimedia

Zvezdnica in znan lastnik restavracij ter kreator jedi, ki so na meniju v njegovih lokalih, v katerih se zbira newyorška smetana, naj bi bila v zvezi že nekaj mesecev. Humm ustvarja na slavnem prizorišču Eleven Madison Park, v lasti pa ima tudi restavraciji NoMad in Davies and Brook. ''Med njima je resnično vroče. Daniel dela dolge ure in pozno ponoči v njegovi restavraciji na aveniji Madison, vendar si kljub temu vzameta čas drug za drugega, Demi pa se mu po koncu delovnika pogosto pridruži na romantičnih večerjah,'' je za ameriške medije povedal njun skupni prijatelj.

icon-expand Daniel Humm FOTO: Profimedia

59-letnico in 13 let mlajšega kulinaričnega mojstra so pred tedni ujeli tudi na dogodkih v sklopu Pariškega tedna mode. Udeležila sta se modne revije znamke Chloe. Par je sedel v prvi vrsti, kjer sta jima družbo delali tudi Maria Sharapova in Gugu Mbatha-Raw.

