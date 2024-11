Demi Moore že volila, Rihanna poziva: Pojdite volit, ker jaz ne morem

Igralka Demi Moore je že oddala svoj glas na ameriških volitvah, kjer izbirajo svojega predsednika, pevka Rihanna pa poziva oboževalce, naj se še odpravijo na volišča in glasujejo za svojega kandidata. Tudi sicer se je v sklopu kampanje oglasilo veliko zvezdnikov, ki so podprli ali Kamalo Harris ali Donalda Trumpa , koliko glasov pa jima bo na koncu prinesla njihova podpora, pa ni znano.

Oglasila se je tudi Rihanna , ki je bila rojena na Barbadosu in nima volilne pravice v Združenih državah, a kljub temu razmišlja o ameriških volitvah. Zvezdnica se je pošalila, da se bo prikradla na volišča in skrivaj oddala svoj glas, uporabila pa bo potni list enega od sinov, čeprav ni jasno izrazila, koga bi volila, pa je namignila, da bi tudi njen glas šel istemu dvojcu kot tisti od Demi Moore.

"Volili smo! Navdušena sem, da sem oddala svoj glas za dvojec Harris in Walz. Glasovanje je pomemben del demokracije, zato ne pozabite na svojo pravico za glasovanje!" je pripisala zvezdnica filmov Duh , Striptiz in Nespodobno povabilo .

Pri tem so jo med komentarji na družbenem omrežju podprli tudi številni sledilci, predlagali pa so ji tudi, naj si uredi dvojno državljanstvo, da se bo lahko udeležila prihodnjih volitev.

Koliko vpliva na izid volitev bodo imeli zvezdniki?

Kampanji pred ameriškimi volitvami, na katerih Američani odločajo, ali bo naslednja predsednica ZDA postala demokratka Kamala Harris ali republikanec Donald Trump, so se pridružili tudi številni zvezdniki, ki so na takšen ali drugačen način izrazili svoje stališče in pozvali svoje sledilce, naj se tudi sami odpravijo na volišče in oddajo svoj glas. Med njimi so najbolj izstopali pevka Taylor Swift, George Clooney, Julia Roberts, Jane Fonda in Lady Gaga.