Demi Moore znan prizor v Charliejevih angelčkih posnela s posebno prošnjo

"Vse, česar se spomnim, je, da sem jih rotila, naj me ne snemajo v zadnjico. Ne vem, zakaj je bila to moja obsesija," je priznala nekdanji soigralki. Sedaj 62-letna igralka je razložila, da je se je bila prisiljena odločiti, čemu bo med snemanjem dala več pozornosti, zato se je odločila, da se osredotoči na to, kar je pred njo in ne bo preveč razmišljala o sami vlogi. "Nisem imela časa razmišljati o tem, kako izgledam, kar je bilo še najbolje," je dejala, Drew, ki je od nje mlajša 12 let, pa je pristavila: "Nihče ne more narediti tega, s čimer si se ti pokazala, torej si bila res dobra v tem, kar si počela. Ne obstaja čarobna paličica, ki ti pričara takšno telo v treh tednih. Jaz sem bila na tritedenski dieti, pa nisem izgledala tako kot ti."

Kot je povedala, se je za nastop v filmu odločila, ker so jo k temu vzpodbudile njene tri hčerke. "Vzela sem si nekaj odmora, da bi bila z njimi. Nehala sem igrati in preživela veliko časa z njimi, nato pa so mi rekle, da moram nastopiti v tem filmu. Všeč jim je bil prvi del in želele so, da se že končno vrnem v službo," se je spominjala, ob tem pa dodala, da je bilo tudi zanjo pomembno, da hčerke vidijo, kdo je in kaj lahko doseže kot igralka.

Na premiero filma je prišla v spremstvu vseh treh hčera, nekdanjega moža in njihovega očeta Brucea Willisa ter tedanjega partnerja Ashtona Kutcherja. Moore je bila z Willisom poročena med leti 1987 in 2000, pet let po ločitvi pa se je poročila s 15 let mlajšim Kutcherjem. Njun zakon je trajal osem let.