Demi o pogovoru, v katerem je staršem razkrila svojo spolno usmerjenost

"Še vedno sem zmedena," je Demi Lovato povedala voditelju Andyju Cohenu v intervjuju za Radio Andy. "Vse do leta 2017 svojim staršem nisem povedala, da bi lahko končala v razmerju z žensko," je bila iskrena. Demijin biološki oče Patrick Lovato je sicer umrl leta 2013, vendar ima glasbenica kljub temu ob sebi očetovsko figuro. To vlogo je prevzel Eddie De La Garza , soprog Demijine mame Dianne De La Garza , za katerega je pevka dejala, da nanj gleda kot na očeta.

Pogovor s starši o svoji spolni usmerjenosti je v intervjuju opisala kot zelo čustven in lep ter dodala, da se je po pogovoru od olajšanja tresla in jokala. "Imam res izjemne starše, zelo me podpirajo," je pripomnila in priznala: "Najbolj sem bila živčna, ker nisem vedela, kako se bo odzvala moja mama. Vendar je dejala, da želi le, da sem srečna. To je bilo res lepo in hkrati neverjetno, zelo sem hvaležna."

Kljub temu da Demi še vedno ne ve, ali bo pristala z žensko ali z moškim, je povedala, da si v naslednjem desetletju želi ustvariti družino. "Ne vem, kakšna je moja prihodnost. Ne vem, ali bom otroke imela letos ali čez deset let," je pojasnila. "Ne vem, ali bom to naredila s partnerjem ali ne. Ženske ne potrebujemo partnerjev, da imamo otroke. Amen." je zaključila.