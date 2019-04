Demi presenetila z novo frizuro

''Nova pričeska, kdo je to?'' se je ob objavi fotografije pošalila 'prerojena' Demi, ki je konec julija 2018 po predoziranosti, zaradi katere je skoraj umrla, uspešno prestala nekajmesečno odvajanje. Prejšnji mesec jo je zmotil članek, v katerem so se spotaknili ob njeno polnejšo postavo zaradi posnetih fotografij, ki so prišle v javnost. Avtorja članka in vse zlobne jezike je utišala in jim sporočila, da njene osebnosti ne oblikujejo kilogrami.