Demi se je krstila v izraelski reki Jordan

Demi Lovatose je odpravila na pot duhovnosti. Tako je obiskala Izrael in se krstila v izraelski reki Jordan: "Sem pevka iz ZDA, ki je bila vzgojena tako v krščanski kot judovski veri. Ko mi je bila ponujena neverjetna priložnost za obisk krajev, o katerih sem med odraščanjem brala v Bibliji, sem takoj rekla da. V Izraelu je nekaj izredno čarobnega. Nikoli nisem občutila takšne duhovnosti ali povezanosti z Bogom ... To je nekaj, kar že nekaj let pogrešam. Duhovnost mi je tako pomembna ... Bila sem krščena v reki Jordan – na istem mestu, kjer je bil krščen tudi Jezus. V življenju se še nikoli nisem počutila prenovljeno. To potovanje je bilo izjemno pomembno za moje počutje, srce in dušo. Hvaležna sem za spomine in priložnost, da sem lahko z Bogom zapolnila veliko luknjo v srcu. Izrael, hvala za vse," je navdušeno zapisala na Instagramu, zraven pa pripela nekaj fotografij s potovanja.

Med njimi je tako objavila fotografijo iz muzeja Jad Vašem v Jeruzalemu, ki je največji muzej, posvečen poboju šestih milijonov Judov med drugo svetovno vojno: "Moje srce je bilo v muzeju popolnoma zlomljeno. To je bil tako lep poklon in opomin, ki ga nikoli ne smemo pozabiti," je žalostno zapisala poleg črno-belih fotografij.