Denise je bila s hčerkami iskrena glede golega poziranja

Igralka Denise Richards je priznala, da je bila mnogokrat pred dilemami in težkimi pogovori s svojimi hčerkami, ker je pač javna osebnost, a je hkrati dejala, da je bila do njih vedno odkrita in iskrena. Denise je namreč med drugim leta 2004 naredila serijo golih fotografij za revijo Playboy, nekaj mesecev potem, ko je rodila zdaj 15-letno hčerko Sam .

"Iskrena sem bila z njimi. Slišale so, da sem bila v Playboyu. Nisem si mislila, da bodo vedele, kaj je to, a zdaj gredo lahko otroci na svetovni splet, kjer lahko vidijo najrazličnejše stvari. Raje jim razložim, kot da bi morale same brskati po spletu. Nekaterih stvari niti nočejo vedeti, so pa slišale košček tega ali onega," je povedala za podcastDaddy Issues.

Richardsova je tudi mama 8-letni Eloise Joni in 14-letni Loli Rose, sicer pa je še dejala, da je bila največja napaka, da je hčerkam zgodaj kupila pametne telefone, da so imele dostop do družbenih omrežij in spleta. Hčerke jo imajo sicer za strogo mamo, saj je recimo v njihov dom dala vgraditi nadzorne kamere, da bi Sam preprečila, da bi hodila ven brez njenega dovoljenja. "Imam pravila in meje, ki jih postavimo, sicer so posledice, saj hčerkam ne dovolim, da bi počele, kar koli želijo," je prepričana zvezdnica.