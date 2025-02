Denise Richards hčerki, ki ustvarja eksplicitne vsebine, postavila pravilo

"To bi bilo čudno," je dejstvo, da bi mati in hči spremljali, kaj druga objavlja, za revijo People komentirala Sami, Denise pa je dodala: "Res je. Tukaj začrtava mejo." Kljub temu, da druga druge na platformi ne spremljata, pa se o izkušnji dela na OnlyFansu večkrat pogovarjata. Znana igralka se je platformi pravzaprav pridružila zato, da bi podprla prvorojenko, ki je bila zaradi svoje odločitve, da se podaja v eksplicitne vode, s strani javnosti deležna številnih kritik.

"Ko sem videla, koliko kritik je bila Sami deležna, sem bila zelo žalostna - kot mama in kot ženska v zabavni industriji," je pojasnila Denise in dodala, da jo je zmotilo predvsem dejstvo, da je bila Sami tarča kritik zaradi tega, ker je ponosna na svojo spolnost in to, da je ženska. "Zato sem se tudi sama priključila." Ob tem se je pošalila, da se ni branila niti finančnih sredstev, ki jih je s pomočjo objavljanja razgaljenih fotografij, zaslužila.

20-letna Sami je reviji People pojasnila, da se je za OnlyFans odločila predvsem zato, ker je želela kupiti svoje stanovanje ter da z delom v slaščičarni, v kateri je delala pred tem, to ne bi bilo mogoče. "Zato sem se odločil za naslednjo najboljšo stvar in naredila OnlyFans profil." Dodala je, da ji je platforma odprla veliko vrat, zaradi nje pa da je spoznala tudi veliko novih ljudi. "Lepo je in nagrajujoče, da sem sama svoj šef in da si sama delam urnik ter lahko počnem stvari, ki sem si jih vedno želela."