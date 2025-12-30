Naslovnica
Denise Richards in Aaron Phypers zaradi dolgov ostala brez doma

Los Angeles, 30. 12. 2025 14.15 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Denise Richards in Aaron Phypers

Denise Richards in njen odtujeni mož Aaron Phypers sta prejela sodni nalog za izselitev iz domovanja v Kaliforniji zaradi več kot 70.000 evrov neplačane najemnine, kar odpira novo poglavje v njunem napetem ločitvenem postopku. Igralka sicer že dve leti ne živi v luksuznem stanovanju, v katerem zdaj igralec živi s svojo družino, stanje nepremičnine pa naj bi bilo zaradi nečistoče in kopičenja stvari trenutno v groznem stanju.

Denise Richards in njen odtujeni mož Aaron Phypers sta zaradi neplačila najemnine dobila nalog, da zapustita svoj dom, ki se nahaja v Calabasasu v Kaliforniji. Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil Page Six, je sodnik višjega sodišča v Los Angelesu v petek odobril zahtevo njunega najemodajalca za izselitev iz nepremičnine. Glede na tožbo dolgujeta več kot 70.000 evrov najemnine, ki je nista plačala. Najemodajalec od njiju zahteva tudi plačilo odvetniških stroškov in odškodnine.

Denise Richards in Aaron Phypers
Denise Richards in Aaron Phypers
FOTO: Profimedia

54-letna igralka naj bi se sicer zaradi ločitve od leto dni mlajšega nekdanjega partnerja iz nepremičnine odselila že pred dvema letoma. Pred časom naj bi odtujenemu možu dejala, da bo od januarja naprej on odgovoren za plačilo najemnine nepremičnine, v kateri slednji zdaj živi s svojo družino. Najemodajalec naj bi po poročanju omenjenega medija tako že pol leta poskušal stopiti v stik s Phypersom, vendar zaman, zato je vložil obvestilo o deložaciji.

Preberi še Denise Richards v močno umazano domovanje prišla po svojih petnajst psičkov

Denise Richards se je septembra sicer vrnila v svoj zakonski dom z več selitvenimi tovornjaki. Iz njega je odpeljala pohištvo in svojih 15 psov. 53-letnik je pred kratkim razkril, da naj bi bila hiša izjemno neurejena zaradi pretiranega kopičenja stvari, naj bi bilo celo tako hudo, da so selivci morali nositi maske zaradi prahu in močnega vonja.

Zakonca se trenutno soočata z napetim ločitvenim postopkom, polnim obojestranskih obtožb. Zvezdnica je nekdanjega kmalu po vložitvi zahteve obtožila agresivnega vedenja in zatrjevala, da je z njo fizično obračunal. Zvezdnik je vse očitke odločno zanikal, sam pa je pozneje umaknil nekatere obtožbe, ki jih je vložil proti odtujeni ženi. Obtožil jo je marsičesa, vse od domnevne afere z inštruktorjem borilnih veščin Rudyjem Reyesom do odvisnosti od tablet.

Denise Richards stanovanje deložacija Aaron Phypers ločitev

Nightingale
30. 12. 2025 14.42
Ni panike, pol urice na OF pa bo lahko vse odplačala...
Odgovori
0 0
