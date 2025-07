Denise Richards na mesec zapravi 21.000 za hrano in 17.000 za obleke

Z novico, da se igralka Denise Richards in njen odtujeni mož Aaron Phypers ločujeta, so v javnost prišle tudi informacije o tem, koliko zvezdnica zasluži in zapravi, številke pa so nekatere zelo presenetile. Te je v vlogi za ločitev razkril 52-letni poslovnež, ki je zaprosil za razvezo na višjem sodišču v Los Angelesu, kjer želi zaključiti 6-letni zakon.