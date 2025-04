Denise Richards: Po ločitvi od Charlieja Sheena sem postala lastna senca

Denise Richards je iskreno spregovorila o svoji burni preteklosti s Charliejem Sheenom. V epizodi svoje nove resničnostne serije se je po poročanju Peopla ponovno srečala z igralcem, s katerim je bila poročena od leta 2002 do 2006. Nekdanja zakonca sta obedovala z 19-letno hčerko Lolo. 54-letnica je priznala, da je bila pot do tja vse prej kot lahka. "S Charliejem sva bila poročena štiri leta in pol, preden sem vložila zahtevo za ločitev," je povedala in dodala:"Bil je trezen približno štiri leta in zelo predan svoji treznosti in nikoli si nisem mislila, da bi nekdo, ki se je zavezal, lahko padel nazaj v to."