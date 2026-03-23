Denise Richards prestala popolno preobrazbo obraza

Denise Richards je prestala ogromno preobrazbo obraza. 55-letnica je v skupni objavi s plastičnim kirurgom dr. Benom Taleijem na Instagramu delila fotografije, ki so nastale pred in po operaciji. Zvezdnica je na svojem profilu prav tako spregovorila o operaciji in jo označila za najboljšo stvar, ki jo je lahko naredila zase.
Kirurg pa je svojo objavo začel s pohvalo igralki in jo opisal kot eno najlepših in najprijaznejših oseb, ki so kdaj koli hodile po tej zemlji. "Bilo mi je v neverjetno veselje in čast, da so mi zaupali njeno spremembo in, kar je še pomembneje, ohranitev njenega značaja in lepote. Težko je v enem odstavku opisati vrsto operacij ali postopkov, ki jih izvajam, ker so v marsičem tako edinstveni in ni pravega standarda, s katerim bi jih primerjali," je zapisal.
Nekdanja žena Charlieja Sheena, ki je trenutno v ločitvenem postopku s sedanjim soprogom Aaronom Phypersom, je v preteklosti večkrat odkrito spregovorila o lepotnih posegih, ki jih je prestala. Lani je razkrila, da so ji med snemanjem resničnostne oddaje Special Forces počili prsni vsadki. Kljub temu da se več kot očitno ne boji iti pod nož, pa je leta 2019 zatrdila, da se ne poslužuje botoksa ali drugih polnil.
