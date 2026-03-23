Denise Richards prestala popolno preobrazbo obraza

Denise Richards je prestala ogromno preobrazbo obraza. 55-letnica je v skupni objavi s plastičnim kirurgom dr. Benom Taleijem na Instagramu delila fotografije, ki so nastale pred in po operaciji. Zvezdnica je na svojem profilu prav tako spregovorila o operaciji in jo označila za najboljšo stvar, ki jo je lahko naredila zase.

Kirurg pa je svojo objavo začel s pohvalo igralki in jo opisal kot eno najlepših in najprijaznejših oseb, ki so kdaj koli hodile po tej zemlji. "Bilo mi je v neverjetno veselje in čast, da so mi zaupali njeno spremembo in, kar je še pomembneje, ohranitev njenega značaja in lepote. Težko je v enem odstavku opisati vrsto operacij ali postopkov, ki jih izvajam, ker so v marsičem tako edinstveni in ni pravega standarda, s katerim bi jih primerjali," je zapisal.