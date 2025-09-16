Denise Richards v močno umazano domovanje prišla po svojih petnajst psičkov

Denise Richards se je čez vikend vrnila v svoj zakonski dom z več selitvenimi tovornjaki. V soboto se je srečala z zaposlenimi štirih selitvenih podjetij, da bi iz najemniškega stanovanja v Calabasasu v Kaliforniji, ki sta ga najela z odtujenim možem Aaronom Phypersom , odpeljali pohištvo in 15 psov. 54-letnica je bila videti sproščeno, oblečena v črno kratko majico, trenirko in superge.

52-letnik je pred kratkim razkril, da naj bi bila hiša izjemno neurejena zaradi pretiranega kopičenja stvari, po poročanju omenjenega medija naj bi bilo tako hudo, da so selivci morali nositi maske zaradi prahu in močnega vonja.

Nekdanji resničnostni zvezdnici se je pridružil tudi njen oče Irv Richards, ki je Denise pomagal pri namestitvi hišnih ljubljenčkov v kletke za prevoz na drugo lokacijo. Igralka je namreč na zaslišanju 8. septembra dobila pravico, da prevzame svoje stvari iz stanovanja, ne da bi kršila prepoved približevanja.

Z možem, ki je julija vložil zahtevo za ločitev, se igralka odtlej zapleta v odmeven sodni postopek. Kmalu po vložitvi zahteve ga je obtožila agresivnega vedenja in zatrjevala, da je z njo fizično obračunal. Očitala mu je tudi, da je brez njenega dovoljenja uspaval njeno psičko Melanie. Zvezdnik je vse očitke odločno zanikal, sam pa je pozneje umaknil nekatere obtožbe, ki jih je vložil proti odtujeni ženi. Obtožil jo je mnogega, vse od domnevne afere z inštruktorjem borilnih veščin Rudyjem Reyesom do odvisnosti od tablet. "Ga. Richards se ne bo odzvala na lažne obtožbe g. Phypersa na javnem forumu in bo zlorabo g. Phypersa obravnavala na sodišču," je za People dejal zvezdničin odvetnik.