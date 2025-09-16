Svetli način
Tuja scena

Denise Richards v močno umazano domovanje prišla po svojih petnajst psičkov

Los Angeles, 16. 09. 2025 07.47

Denise Richards je iz najemniškega stanovanja v Kaliforniji odpeljala svojih petnajst psov, za katere je skrbela z odtujenim možem Aaronom Phypersom. Po poročanju tujih medijev naj bi bilo njuno luksuzno domovanje v tako slabem stanju, da so selivci morali nositi maske. Zakonca se trenutno soočata z napetim ločitvenim postopkom, polnim obojestranskih obtožb.

Denise Richards se je čez vikend vrnila v svoj zakonski dom z več selitvenimi tovornjaki. V soboto se je srečala z zaposlenimi štirih selitvenih podjetij, da bi iz najemniškega stanovanja v Calabasasu v Kaliforniji, ki sta ga najela z odtujenim možem Aaronom Phypersom, odpeljali pohištvo in 15 psov. 54-letnica je bila videti sproščeno, oblečena v črno kratko majico, trenirko in superge.

Denise Richards
Denise Richards FOTO: Profimedia

52-letnik je pred kratkim razkril, da naj bi bila hiša izjemno neurejena zaradi pretiranega kopičenja stvari, po poročanju omenjenega medija naj bi bilo tako hudo, da so selivci morali nositi maske zaradi prahu in močnega vonja.

Nekdanji resničnostni zvezdnici se je pridružil tudi njen oče Irv Richards, ki je Denise pomagal pri namestitvi hišnih ljubljenčkov v kletke za prevoz na drugo lokacijo. Igralka je namreč na zaslišanju 8. septembra dobila pravico, da prevzame svoje stvari iz stanovanja, ne da bi kršila prepoved približevanja.

Z možem, ki je julija vložil zahtevo za ločitev, se igralka odtlej zapleta v odmeven sodni postopek. Kmalu po vložitvi zahteve ga je obtožila agresivnega vedenja in zatrjevala, da je z njo fizično obračunal. Očitala mu je tudi, da je brez njenega dovoljenja uspaval njeno psičko Melanie. Zvezdnik je vse očitke odločno zanikal, sam pa je pozneje umaknil nekatere obtožbe, ki jih je vložil proti odtujeni ženi. Obtožil jo je mnogega, vse od domnevne afere z inštruktorjem borilnih veščin Rudyjem Reyesom do odvisnosti od tablet. "Ga. Richards se ne bo odzvala na lažne obtožbe g. Phypersa na javnem forumu in bo zlorabo g. Phypersa obravnavala na sodišču," je za People dejal zvezdničin odvetnik.

Preberi še Denise Richards trdi, da jo je odtujeni mož skušal ubiti

Njuno domovanje, skoraj tri milijone evrov vredno najemniško stanovanje, ki je več kot očitno v velikem neredu, je pred dnevi Phypers razkazal v intervjuju za Inside Edition. V videoposnetku, pozneje objavljenem na YouTubu, je mogoče videti močno umazano stanovanje, kupe oblek, umazane preproge in stvari, prekrite s plesnijo. Nekdanja žena Charlieja Sheena sicer trdi, da naj bi se izselila že pred dvema letoma, in vztraja, da je posestvo pustil v razsulem stanju njen bodoči bivši mož s svojo družino.

Igralec živi v spodnjem nadstropju nepremičnine s staršema, Patricio Phypers in Stevenom Phypersom, ter bratom. Njegova mama se je prejšnji teden prav tako pojavila v oddaji in dejala: "Denise sem imela rada in sem z njo ravnala kot s hčerko, in tega ne razumem." Zvezdnika sta se poročila leta 2018 na slovesnosti v Malibuju v Kaliforniji.

Denise Richards Aaron Phypers Igralka Ločitev Domovanje
