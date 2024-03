Denise Richards v prazničnih dneh s hčerkami in bivšim: Vedno je dobrodošel

Richardsova se je pred prazniki udeležila tudi dobrodelnega dogodka, o katerem je povedala: "Čudovito se mi zdi, da lahko nekaj vrnem, še posebej v teh časih. Število brezdomcev v Los Angelesu se mi zdi višje, kot je kdaj bilo. Zdi se mi dobra priložnost, da lahko pomagam in vrnem družbi. Veliko jih nima družine, zato je biti del takšnega dogodka čudovito." Igralka se je pridružila deljenju brezplačnih velikonočnih obrokov, sanitarnih potrebščin, sladkarij in ostalih priboljškov za brezdomne ljudi in ljudi v finančni stiski.

Čeprav je družina zglasila spore, je imela igralka nekaj težav predvsem z najstarejšo hčerko, ki se je leta 2021 preselila k očetu. Mati in hči sta zgladili odnos, Sami pa se je minulo leto preselila bližje materi, pri kateri sicer še vedno živi Lola Rose. "Sami ima svoje stanovanje, ki ji ga je Denise pomagala poiskati in opremiti. Sedaj imata boljši odnos kot kadarkoli prej. Želi si dobrega odnosa s svojimi dekleti, noče jih odgnati od sebe," je povedal vir blizu družine. "Težko ji je bilo nadzorovati vse in hkrati še delati. Je dobra mati z neomejeno energijo za svoje otroke. So na prvem mestu pred vsem ostalim," je dodal vir.

Da so njene hčerke na prvem mestu, je povedala tudi leta 2019 za People. "Najbolj ponosna sem na vzgojo svojih otrok, še posebej v času, ki je zelo drugačen od tistega, v katerem sem sama odraščala. Zelo težko je prizemljiti otroke in težko je odraščati v tem času." Zvezdnica je najmlajšo hči Eloise, ki ima 12 let, posvojila kot mati samohranilka, deklica pa ima kromosomsko motnjo, zaradi katere je imela nekaj težav pri razvoju: "Obvlada le nekaj besed. So dnevi, ko se obnaša primerno svojim letom, spet drugič pa, kot da ima tri leta. Je zahtevno in vsak dan sproti se učim, saj za njeno motnjo ne obstaja določeno pravilo o vzgoji. Vsak otrok je drugačen, starši pa moramo poskrbeti zanje, ne glede na to, kakšni so in kaj se dogaja z njimi. Ne vem, ali bo Eloise kdaj govorila kot drugi otroci. A kot starš želiš za svoje otroke najboljše in tako tudi ravnaš."