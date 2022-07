Denise Richards zagovarja OnlyFans: Si lastnik svoje vsebine

"Moja hči je zaradi odprtja profila prejela veliko neodobravanja. Slišala sem za OnlyFans, ampak nisem vedela dovolj o tem, kaj je OnlyFans. Sedaj, ko o tem nekaj vem, menim, da so ustvarjalci strani resnično vzeli najboljšo stvar z vseh družbenih omrežji in to združili v eni platformi," je za KTLA povedala resničnostna zvezdnica Denise Richards .

"Si lastnik svoje vsebine. Druge strani lahko prodajo tvojo vsebino. Vsi objavljamo svoje slike v kopalkah na Instagramu in na drugih straneh, tako da ni druge razlike kot ta, da si dejansko lastnik vsebine," je pozitivne stvari eksplicitne platforme opisala igralka. Dodala je, da hčere Sami njena odločitev, da si tudi sama ustvari profil na OnlyFansu , ni motila. "Mislila sem, da bo malo čudno, a mi je rekla: 'Obe sva na Instagramu,' in dejala sem: 'Prav imaš.'"

18-letna Sami Sheen je prejšnji mesec na Instagramu razkrila, da si je ustvarila profil na platformi OnlyFans, za kar njen oče Charlie Sheen ni gojil enakega razumevanja kot njena mama Denise. "Te odločitve ne podpiram. Glede na to, da tega ne morem preprečiti, jo lahko le spodbujam, da ostaja kulturna, kreativna ter da ne žrtvuje svoje integritete," je dejal v izjavi za E! News in poudaril, da je hčerka to odločitev sprejela po tem, ko je znova zaživela pri mami. "To se ni zgodilo pod mojo streho."