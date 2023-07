Dennis Quaid o zasvojenosti: Videl sem se mrtvega ali v zaporu

Igralec Dennis Quaid je nedavno spregovoril o zasvojenosti s kokainom, s katero se je boril pred 30 leti. Kot je razkril, se je v težkem obdobju zanesel na svojo vero, da je lahko premagal odvisnost, in sedaj živi polno življenje. Zvezdnik je o svoji temačni preteklosti in iskanju vere nedavno spregovoril za revijo People.

"Spominjam se, da sem se vračal domov in doživel nenavadno izkušnjo z belo svetlobo, kjer sem se videl mrtvega, v zaporu ali pa da izgubim vse, kar imam. Tega pa nisem hotel," je o pretekli odvisnosti od drog povedal Dennis Quaid. 69-letni zvezdnik je razkril, da so njegove težave postale tako velike, da je morala skupina, v kateri je takrat sodeloval, odpovedati snemanje plošče in se je zaradi njegove nezanesljivosti celo razšla.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

To ni bilo prvič, da je igralec spregovoril o težavah z zasvojenostjo s kokainom, ki jih je premagal leta 1990. Leta 2018 je razkril, da je v 80. letih, ko je bila njegova kariera v vzponu, zaužil do dva grama kokaina na dan. "Všeč mi je bil kokain in rad sem se zabaval," je pred časom povedal za Sunday Times.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ker je njegova zasvojenost šla predaleč, se je odločil za rehabilitacijo, ko pa se je leta 1990 vrnil iz klinike za zdravljenje odvisnosti, se je obrnil na vero, ki je zapolnila praznino, ki nastane, 'ko se zasvojenec odpove lastni zasvojenosti'. "Takrat sem začel razvijati lastni odnos z vero, pred tem tega nisem imel, kljub temu da sem bil vzgojen kot kristjan," je povedal Quaid.