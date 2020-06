Dennis Quaid s 27-letnico po letu zveze skočil v zakonski stan

''Ljubezen najde način, da te preseneti,''je o njuni zvezi povedal Quaid in nadaljeval: ''Že pogled v njene oči je bil dovolj, bila je najbolj čudovita nevesta!''Dennis in Laura sta se spoznala na poslovnem dogodku in se kot par povezala v maju 2019. Igralec je povedal, da je bila ljubezen na prvi pogled. Sam je bil v preteklosti poročen že trikrat.''Obožujem, kdo je ona kot oseba. Njen značaj, njena inteligenca in seveda njena lepota. In njen pogled na svet,''je povedal zvezdnik, tudi njegova žena pa je o igralcu govorila zgolj v presežkih:''Nikoli nisem spoznala nikogar, ki bi bil tako zaljubljen v življenje! Nič ga ne more potolči. Že to, da si bom delila življenje z nekom takim, me močno navdihuje in mi kaže neko drugo perspektivo ter prinaša ogromno veselja v vsakdan.''