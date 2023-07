Dennis Rodman pokazal tetovažo dekleta na obrazu

Ekscentrični nekdanji košarkar Dennis Rodman je znova presenetil. 62-letnik se je odločil za posebno gesto, s katero je svoji izbranki sporočil, da ima pri njem posebno mesto, to pa ji je pokazal tako, da si je na lice dal tetovirati njen obraz. Tetovažo je najprej pokazal tetovator Van Johnson , ki je na družbenem omrežju objavil posnetek, ob katerem je zapisal, da je tetoviral košarkarsko legendo.

"Danes nisem počel nič kaj veliko. Ohladil sem se v svojem domu, na obraz žive legende pa sem tetoviral njegovo punco. To je nekako to. Kaj pa ste vi počeli?" je zapisal mojster tetoviranja, ki je na video ujel kontroverznega zvezdnika, ki sedi na stolu v tetoverjevi hiši, Van Johnson pa ob bližnjem posnetku Rodmanovega obraza pove: "Začnite svojo dediščino, ko vam bo Bog naklonjen."

Podoba, ki se razteza po desni strani Rodmanovega obraza, prikazuje ženski obraz z dolgimi lasmi in polnimi ustnicami. Mojster tetoviranja pa je za TMZ Sports povedal, da je trajalo približno eno uro, da je dokončal tetovažo, ki je še kako prava. "Bil je pravi šampion, saj je ves čas pri miru sedel," je še dejal in dodal, da je posvetilo precej nenavadno, a je Rodman močno ljubi to dekle.

Svojo novo tetovažo je s preprostim 'Zakaj ne?' komentiral tudi Rodman, na Instagramu pa je delil posnetek postopka tetoviranja. Kako se je na njegovo gesto odzvalo dekle, ni znano.